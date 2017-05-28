不怕陸網友玻璃心再碎 謝和弦宣告愛台灣
歌手謝和弦日前在微博PO文，「沒打算去大陸撈錢，而且懶得跟玻璃心的人計較」，立刻引發大陸網友圍剿，不過向來直言直語的他，似乎不怕大陸網友玻璃心再碎，再度在微博和臉書發文，大讚生活在台灣讓人覺得幸福的點。
謝和弦表示生活在台灣，只有「幸福」二個字能形容，除了不用翻牆就能自由上youtube、臉書和Instagram，還能不時看到政府官員在立法院幹架，人民只要有不滿就能集體上街遊行抗議，未來更將成為亞洲首個承認同性婚姻合法的國家，這讓謝和弦直呼「我實在找不到理由不愛這個省，阿們」，接著更再度PO文，「我愛台灣 以下開放崩潰 」，更語帶諷刺表示「而我聽見玻璃碎的聲音」，絲毫不怕挑釁大陸網友」。
不出所料，再度引起大陸網友留言痛批，「只有垃圾腦殘才會關注這些內容」、「你省没有牆卻好像有一道隱形的牆，使你們變成井底之蛙」，不過台灣網友也不甘示弱回擊，「趕快掃玻璃，不然等等太多刺到腳」、「愛自己長大的地方理所應當」，雙方人馬再度隔空交火。
(中時電子報)
關鍵字：大陸
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