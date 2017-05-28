MLB》達比修有繳優質 因2顆滑球輸藍鳥
效力遊騎兵的達比修有今年表現佳，其中一個關鍵就是滑球狀況出色，28日他先發戰藍鳥，比賽前段威風八面，5下的2顆失投滑球，卻讓他付出代價，1顆挨安打，另1顆更讓「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)轟逆轉3分炮，終場遊騎兵1比3吞敗，達比修繳6局失3分好投，吞本季第3敗，遊騎兵則陷5連敗。
達比修前役對老虎，中止連5場優質先發，而此役比賽前4局，他與藍鳥艾斯卓達(Marco Estrada)上演投手大戰。達比修送2次觸身球、僅4下一度遇一三壘有人危機，但力保不失，艾斯卓達則首局被秋信守轟陽春炮後，隨後與達比修一樣，於4上遇一三壘有人亂流，不過成功鎖住戰局。
比賽到5下，戰局出現變化，前4局屢次化解危機的達比修，面對2出局一壘有人局面，面對藍鳥二壘手崔維斯(Devon Travis)，滑球被打安打，接下來對決包爺，第1球偏高滑球就被他相中，扛出中左外野381英呎的3分炮，包爺認為，能轟全壘打有些運氣使然，「那球達比修剛好投高，我運氣也夠好，才能把球轟出場外。」
達比修隨後雖又讓藍鳥靠保送跟安打，攻占滿壘，但未再失掉分數，總計他此役投6局失3分，再繳優質先發，拿手的三振僅4次，另有3次保送。不過遊騎兵一路被鎖到9局，以2分之差輸球，使得包爺那一轟成勝負關鍵，總教練班尼斯特(Jeff Banister)認為，達比修投得相當棒，僅5下那2顆失投滑球，造成重傷害。
(中時電子報)
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