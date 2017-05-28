結婚有益健康？ 單身一樣幸福
有太多「研究」指出，結婚的人無論在身心方面的健康情況都好過單身。誰又能否認感情歸宿與家庭溫暖對人的重要呢?但是長時間研究陸續出爐，所謂婚姻有意健康的說法，如今佔不住腳了。
根據紐約時報的報導，近日《社會力量》季刊(Social Forces)網站發表一份時間跨距長達16年，針對瑞士全國具有代表性的約1.1萬名成人調查顯示，就算將衰老引起的健康狀況變化考慮在內，人們婚後報告的健康仍比單身時差了一點，隨著婚姻持續的時間增加，他們的健康狀況並無改善，而且往往有惡化趨勢，結婚與否跟你罹患疾病的狀況幾乎無關。
如果在生理上無益，起碼在心理層面有幫助吧?很令人沮喪的，答案也是否定的。一項針對18項類似調查的回顧性研究也指出，生活上的幸福感只有在剛結婚時有蜜月效應，隨著時間推移幸福感也會逐漸降低，最終跟單身時候無異。
以往婚姻令人感到幸福的研究是出了甚麼問題呢?主要以往研究沒有將離婚列入考量。有鑒於離婚對於生活的負面影響是處於婚姻狀態的3倍，所以過往研究直接將離過婚的與從未結過婚的通通視為單身，就會造成統計上嚴重誤差。
雖然婚姻未能促進身心健康，但是相比之下，單身也沒有甚麼特別的好處。不過現在社會中不婚或是晚婚的人越來越多，受限於社會的既定成見往往受到莫須有的壓力。如今我們應該坦然接受，婚姻與否應該是我們每個人自己選擇的道路，箇中滋味只有當事人能體會。
(中時電子報)
文章來源：紐約時報
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