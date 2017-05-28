NBA》粉碎謠言 快艇主帥堅信保羅留隊
就在外界瘋傳馬刺積極追求保羅，保羅也逐漸心動的當前，快艇總教練兼籃球事務總裁瑞弗斯28日在街頭被《TMZ》堵到，問到保羅是否可能離隊？瑞弗斯堅定回答，「保羅當然不可能離開，絕對！」徹底粉碎外界謠言。
保羅今年夏天可望跳脫合約成為自由球員，假如他選擇跟快艇續約，至少可簽5年2.1億美元合約，反觀假如跟其他球隊簽約，最多只能拿到4年1.5億美元合約，光從帳面上的數字來看，保羅確實沒有離開快艇的必要。
可是馬刺積極招募保羅新聞越傳越誇張的主因，在於保羅儘管生涯表現優異，卻始終沒法闖進分區冠軍賽，更別提搶下總冠軍，這對保羅來說，無疑是職業生涯的重大遺憾，續留快艇確實很難有所突破，畢竟他們已經嘗試不少年了。
不過先前傳出保羅已跟快艇達成口頭續約承諾，加上兩年前夏天，保羅才跟布雷克葛瑞芬全力留住狄安卓喬丹，如今卻自己喊要走人，實在不太合邏輯，難怪瑞弗斯會這麼有信心保羅不會離開，接著就等答案揭曉了。
(中時電子報)
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