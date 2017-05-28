運毒新手法 飛鴿攜178顆搖頭丸被逮

科威特警方抓到一隻攜帶搖頭丸的鴿子，推測是毒販運毒新手法。（圖翻攝自boredpanda網站）

毒販走私毒品手法層出不窮，如今更將古代的運送方式運用於現代。科威特（The State of Kuwait）警方日前逮捕一隻鴿子，因為牠背上綁著178顆搖頭丸，研判是毒販的新運毒方法。

據《蘋果日報》報導，美國boredpanda網站指出，這隻鴿子是從伊拉克飛往科威特途中被發現，牠背上綁著一個和羽毛顏色相近的小包包，經清點共裝了178顆搖頭丸。

網友們得知此事，還戲稱這隻涉嫌運毒的鴿子有潛逃風險，不可讓牠保釋。至於鴿子的主人究竟是誰，當局已展開調查。

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(中時電子報)