運毒新手法 飛鴿攜178顆搖頭丸被逮
毒販走私毒品手法層出不窮，如今更將古代的運送方式運用於現代。科威特（The State of Kuwait）警方日前逮捕一隻鴿子，因為牠背上綁著178顆搖頭丸，研判是毒販的新運毒方法。
據《蘋果日報》報導，美國boredpanda網站指出，這隻鴿子是從伊拉克飛往科威特途中被發現，牠背上綁著一個和羽毛顏色相近的小包包，經清點共裝了178顆搖頭丸。
網友們得知此事，還戲稱這隻涉嫌運毒的鴿子有潛逃風險，不可讓牠保釋。至於鴿子的主人究竟是誰，當局已展開調查。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。