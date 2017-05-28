偷蕉賊遭農民打死 警方起出6串套袋香蕉

屏東高樹鄉昨天發生偷蕉賊遭農民打死命案，昨天早上7時許，舊寮村楊姓農民在母親的告知下趕赴香蕉園抓賊，不料竟一時失手拿香蕉柱將對方打死，警方訊後依傷害致死罪嫌移送。

警方指出，死者是49歲高雄人，當下他有拿鐮刀阻止楊嫌靠近，但仍不敵對方拿撐香蕉的竹管抵抗，反遭制伏綑綁後遭毆打致死，但案後楊嫌深表後悔，強調當時是一時憤怒才失手；而死者車上則是取出6串套袋香蕉。

(中時)