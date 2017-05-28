女兒狂露奶快走光 王敏德嚇死：胸部有事嗎？
男星王敏德在不少香港電影中都有參與演出，不少台灣觀眾對他都很有印象。現年52歲的他有兩位正妹女兒，不過兩個女兒都在國外讀書，行事作風都很洋派，大女兒王曼喜先前一張全裸背部出浴引發討論，沒想到二女兒王麗嘉更猛，頻頻在網上露奶，讓王敏德都忍不住留言關切！
王敏德大女兒王曼喜日前在Instagram上曬出一張背部全裸照，引發各界討論。但妹妹王麗嘉似乎要和姊姊較勁，頻頻在IG曬出火辣比基尼照，甚至有多張大露半乳的噴火照，一張她坐在車上露乳照還驚動全家留言，大姊笑稱「太多半乳了！」弟弟也留言「穿件衣服吧？」但最爆笑的，莫過於王敏德直接留言「妳的胸部怎麼了？」不難看出當爸的都認為有些不妥。
由於王麗嘉這張半乳照幾乎快要走光，加上下半身也只穿條性感小褲，火辣程度讓爸爸有些微詞，但王敏德受訪時坦言自己其實不介意，只是好奇女兒po這些照「有沒有需要？」尤其她一張一樣大秀半乳、小蠻腰的照片，就引來猥褻留言，有網友直接說「I want fxxk you」，讓人不舒服。
(中時電子報)
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