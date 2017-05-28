白宮貼第一配偶合照 圖說硬少了盧森堡同志總理的老公

北約組織成員國領袖的配偶的合照圖，紅圈內為盧森堡總理的老公戴斯內特。(美聯社)

白宮今在網站上貼出美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)在隨同其夫總統川普(Donald Trump)、參加北約大西洋組織(NATO)的會議時，和其他國家元首的配偶的合照，但圖說卻獨獨少了盧森堡總理的老公戴斯特內(Gauthier Destenay)的名字。

《衛報》(Guardian)報導，這張白宮的臉書貼出的照片上不只少了戴斯特內的名字，還提到梅蘭妮亞兩次。圖說寫道：「美國第一夫人梅蘭妮亞‧川普和比利時皇后瑪蒂爾德(Mathilde)，中，和其他北約領袖的配偶：土耳其第一夫人艾米妮、冰島第一夫人Thora Margret Baldvinsdottir、法國第一夫人布麗姬、美國第一夫人梅蘭妮亞、斯洛伐尼亞總理夫人Mojca Stropnik、保加利亞第一夫人迪夕絲拉娃(Desislava Radeva)、比利時第一夫人Amélie Derbaudrenghien、挪威第一夫人Ingrid Schulerud，在2917年5月25日禮拜四造訪布魯塞爾皇宮時的合照。(圖說的年份也有錯誤)

儘管戴斯特內就站在梅蘭妮亞的右後方，穿著一身深色西裝和淺藍領帶，臉上掛著微笑，但是他的名字卻沒有出現在圖說中，白宮也未回應記者關於這點的詢問。戴斯特內是一名比利時籍的建築師，2015年和盧森堡總理貝特爾(Xavier Bettel)後，成為歐盟國家元首中第一對同性伴侶。

網友也注意到圖說少了戴斯特內的名字，Nick Jackman說這很明顯的不尊重人，而且顯示白宮的人到底有多蠢。Lynda Kennedy要求白宮修正圖說，把戴斯特內的名字放進去。Becca Y. Krecek抨擊，就算白宮刻意忽略，但戴斯特內本人存在的事實是無法抹滅的。盧森堡人Erika Hoffmann也說戴斯內特的名字不可以忽略，並批評這非常不尊重人，一點也不好。

雖然同性婚姻2015年6月在美國就已經合法化，但是川普政府並未如前任政府般保障這個權益，副總統彭斯(Mike pence)也強烈反對擴大這個權利。

盧森堡總理貝特爾不是世界上第一位有同性戀婚姻伴侶的國家領袖，2010年當約翰娜·西古達朵提(Jóhanna Sigurðardóttir)當選冰島總理時，她已經和其老婆Jónína Leósdóttir結婚了兩年。

(中時電子報)