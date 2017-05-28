NBA》嗆聲？柯瑞：不能讓騎士打太開心
面對6月2日即將開打的NBA總冠軍賽，勇士明星後衛柯瑞28日受訪時表示，勇士與騎士彼此之間都太了解，畢竟雙方已經連3年在總冠軍賽交手，不過柯瑞強調，「看起來騎士最近打得很開心，對此我們必須做出一些回應！」
「總而言之，你知道詹姆斯做了什麼，也明白厄文能做什麼，他們的打球風格，我們都很熟悉，」感覺快要等不及總冠軍賽開打的柯瑞說，「除此之外，我認為在看騎士整體時，可以看出他們擁有很棒的化學效應與氛圍。」
其實比起騎士，勇士在今年季後賽打得更加輕鬆愉快，因為勇士成為史上首支12戰全勝挺進總冠軍賽的球隊，騎士卻在東區決賽第3戰意外遭到布雷德利絕殺三分球擊敗，仍以12勝1敗晉級決賽，柯瑞的說法無非是自我警惕。
因為就算如今大部分人看好勇士奪冠，可是別忘記去年總冠軍賽，勇士從3勝1敗聽牌優勢，竟遭騎士3連勝逆轉封王，就算今年補進杜蘭特，柯瑞卻再也不敢擁有任何鬆懈想法，除非總冠軍賽第4勝真正到手。
就連向來大嘴巴的卓雷蒙格林，這次放話口氣也轉成保守，甚至尊重對手，「我知道外界批評，連3年上演勇騎戰很乏味，但事實並非如此，我們是兩支偉大球隊，也有偉大的球員，我們老在總冠軍賽相遇，是聯盟的盛世！」
(中時電子報)
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