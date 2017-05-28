《時來運轉》王牌左投柯蕭壓軸 誓讓小熊靜悄悄

道奇小熊3連戰，道奇推出王牌左投柯蕭壓軸。(美聯社資料照)

上季國聯冠軍戰戲碼，芝加哥小熊與洛杉磯道奇29日3連戰最末役排出強投應戰，投手戰在所難免，不過道奇近期5戰強勢奪4勝，最終戰更派出本季7勝2負的王牌柯蕭(Clayton Kershaw)壓軸，對壘3勝2負的列斯特(Jon Lester)，誓言讓小熊打線靜悄悄。

開季表現疲弱勝率一度跌破5成的小熊隊，近日找回世界大賽冠軍本色，近10戰回主場作戰如魚得水席捲7勝，自國聯中區第4谷底反彈，密爾瓦基釀酒人並列龍頭，不過主場贏得風光，造訪西區道奇就沒讓小熊太好過，讓小熊3連勝畫句點，28日又完封小熊打線。

小熊列斯特本季至今拿下3勝2負。(美聯社資料照)

小熊推出本季自責分率3.19的左投列斯特，他前役用99球完投舊金山巨人，並飆出本季新高10K奪勝，完成生涯第15場完投，近16場主場先發未曾嘗敗寫下12勝0負，自責分率1.55。

但29日作客道奇勢必不會太輕鬆，道奇陣中包括老將厄特利(Chase Utley)、艾伯納(Brett Eibner)都打得順手，古提耶瑞茲(Franklin Gutierrez)面對列斯特打擊率更來到4成，列斯特面對左打雖然有壓制力，將打擊率壓低至1成82，但面對右打升上2成67。

道奇隊雖然目前暫居西區第3，但至今已拿下29勝，勝率甚至近6成遠勝過中區龍頭，對道奇有利的還有主場作戰，主場寫下19勝8負，近10戰同樣奪7勝。

挾著2.01自責分率的柯蕭，前次例行賽對壘小熊要追溯到2015年球季，當時4比1奪勝且僅讓小熊敲出3支零星安打，失1分，封鎖小熊打線能力，小熊打者面對他平均打擊率僅2成18，尤其此役下午開戰，道奇午場開戰是8勝4負勝率高居大聯盟第3，讓道奇贏面更大。

(中時電子報)