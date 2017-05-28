夫壽命剩9年 女星不擔心夫猝死先煩這件事

木下優樹菜與老公藤本敏史，雖相差17歲，但不影響婚姻生活。(圖/木下優樹菜 Instagram）

日本女星木下優樹菜，與搞笑團體「FUJIWARA」成員藤本敏史結婚7年，婚後育有2女，一家四口幸福洋溢讓外界稱羨，不過藤本敏史日前上節目接受健檢，診斷後竟是動脈硬化高危險群，可能僅剩9年壽命可活。

藤本敏史接受健康檢查後，竟診斷出左冠動脈根部有硬化現象，若不改掉嗜吃零嘴、油炸物，加上又久坐不運動，壽命估計恐怕剩下九年，不過老婆木下優樹菜得知消息後，竟表示「所以你隨時可能會猝死？別亂開玩笑了，我們還有33年的房貸要繳，你說過要活到80歲，不是嗎」?更揚言監督他未來作息以及飲食習慣，對此藤本敏史表示為了家人，會努力改變所有不好習慣，不過老婆聽到此消息，先擔心的不是他反而是房貸，則讓藤本敏史哭笑不得。

(中時電子報)