世大運倒數 柯文哲新竹縣足球場試踢

台北市長柯文哲（右五）28日走訪位在新竹縣的足球場地，彎腰觸摸人工草皮觸感。（莊旻靜攝）

台北市長柯文哲（左二）28日會勘位在新竹縣的足球場，並上場試踢。（莊旻靜攝）

台北市長柯文哲（右）28日會勘位在新竹縣的世大運足球場，隨簡報內容觀看場地四周。（莊旻靜攝）

台北市長柯文哲（左）與新竹縣政府秘書長蔡榮光（右）交換紀念品。（莊旻靜攝）

世大運進入倒數，台北市長柯文哲28日一早前往新竹縣會勘世大運足球場，親自體驗在經過國際足球總會（FIFA）認證的草皮上踢球，也關心新竹的強風問題。柯文哲指出，該足球場是世大運最後一個報完工的場地，新竹縣秘書長蔡榮光則表示即將報完工，且進度超前。

世大運足球場新竹縣場地為新竹縣第二運動場，由於需經過國際認證，重新施工後鋪設人工草皮、並新建看台，柯文哲28日上場試踢，對場地表示「還好啦還好啦」。該場地新建可容納2500人的看台，加上原先的看台可容納500人，可提供3000人同場看球。

柯文哲28日實際走訪新看台、無障礙動線等，新竹縣的足球場地未來也可能作為世大運足球賽決賽、準決賽場，除了草皮和看台之外，照明亮度也有所改善，並在場地周邊新增防護網，避免流浪動物闖入，影響草皮維護。

蔡榮光表示，原先預定完工日為6月11日，將在5月底報完工，工程超前預定進度，有信心可提供好場地。柯文哲28日也致贈世大運紀念衫，蔡榮光代表新竹縣政府回贈新竹縣五色鳥娃娃等紀念品。

(中時)

台北市長柯文哲（右）28日會勘位在新竹縣的世大運足球場，隨簡報內容觀看場地四周。（莊旻靜攝）

作為世大運足球場地之一的新竹縣第二運動場，足球場已通過國際足球總會（FIFA）認證，照明亮度亦有所調整、改善。（莊旻靜攝）