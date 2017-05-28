高雄》回收車卡平交道 火車及時煞車無傷亡
今天是端午節連假第2天，台鐵高雄至新左營間的西線明誠路平交道，今天清晨5點14分發生一起事故。40歲邱姓男子騎腳踏車拖著滿載資源回收物的手推車過平交道時，因鐵軌與路面高低差，導致載滿回收物的手推車卡住翻倒，剛好有一列3104次高雄開往斗六的區間車駛來，區間車千鈞一髮之際緊急停車，雖撞到腳踏車，但邱男及時跳開，無人傷亡。
鐵路警察局高雄分駐所了解，邱男今天清晨騎腳踏車走明誠路，從馬卡道路由東往西翠華路的方向走，走到一半，平交道柵欄放下，腳踏車後方載著回收物的手推車卻突然被路縫卡住而翻覆在平交道上，情況緊急，邱男連忙跳開，區間車緊急煞車仍撞到手推車，邱男沒受傷。
經路警處理後於上午5點59分放行，3104次新左營至嘉義停駛，旅客由3108次接駁，延誤約30分鐘。
(中時)
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