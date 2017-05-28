歐洲發明展 我獲獎率第三

正修科大教授張法憲發明「具有如廁功能之站立式輪椅」。（世界發明智慧財產聯盟總會提供）

建國科大副教授吳秋錦發明「新型隱形眼鏡潔淨機構」。（世界發明智慧財產聯盟總會提供）

在羅馬尼亞舉行的第9屆歐洲盃國際創新發明展今天結束，37個國家的540件作品同場角逐，我國獲得26金12銀6銅3個特別獎，獲獎率及獲金率中皆排名第3，僅次於羅馬尼亞及摩爾多瓦，也是連續5次參加此展以來成績最好的一次。

由羅馬尼亞發明人協會、歐洲資訊中心委員會、Gheorghe Asachi大學及lecandruIoanCuza大學共同籌畫主辦的第9屆歐洲盃國際創新發明展，5月25日至5月27日在羅馬尼亞舉行，有來自美國、加拿大、中國大陸、韓國等37國的作品參賽。

我國代表團則由世界發明智慧財產聯盟總會帶隊參加，共有44件參賽作品，獲得26金12銀6銅3個特別獎，其中正修科大教授張法憲、建國科大副教授吳秋錦及勤益科大教授宋文財等3人，同時獲得金牌及特別獎，表現出色。

張法憲是以「具有如廁功能之站立式輪椅」作品獲獎，此發明是一種具有如廁功能的站立式輪椅，可使行動不便者自行處裡如廁行為，它的結構包含輪椅、馬桶與輪椅設升降式椅架，使站立式輪椅具有可直接如廁的功效，以解決重症病患於使用輪椅時的如廁問題。

吳秋錦以「新型隱形眼鏡潔淨機構」作品得到肯定，它屬於清洗隱形眼鏡技術領域，是一種隱形眼鏡的潔淨機構，主要原理是利用齒輸的傳動使清洗盒快速來回旋轉，使隱形眼鏡在護理液裡面轉動，使眼睛所分泌的蛋白質更容易和鏡片分離，讓使用者清潔隱形眼鏡時不必沾手，既快速又方便。

宋文財的作品是「以物聯網為基礎使用無線感測網路建置環境監測系統」，系統將針對魚缸的養殖環境，模擬建立一套自動化無線感測網路之監控系統，並且搭配行動裝置，讓使用者在遠端平台上便能得知漁塭即時資訊，可以更快速即時地觀察及控制漁塭的各種情況，對養殖業者很有幫助。

(中時)