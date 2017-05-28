MiLB》相隔7天出賽 胡智為三振「功夫熊貓」

胡智為，今相隔7天出賽，2局投球飆出4次三振。（資料照 美聯社）

效力光芒3A(德罕公牛)的胡智為，今球隊對上紅襪3A(柏德基紅襪)，相隔7天未出賽的胡智為，在第6局登板投球，共投2局無失分，還飆出4次三振，可惜球隊最終以4比6輸球。

為了增加更多升上大聯盟的機會，胡智為從5月開始轉往後援投手發展，此役賽前5場出賽僅失1分，不過近期沒機會出賽，上一役已經是21日拿下生涯在3A的首個救援點。

此役前5局，隊上先發投手與第二任投手，就失掉6分，球隊陷入落後，胡智為相隔7天登板，照樣展現強大壓制力，第6局投出3上3下，第7局續投，雖被擊出安打，但靠著三振化解危機，累積2局投球，被擊出1支安打，投出4次三振無失分，自責分率降至3.09。

其中第7局，胡智為還與本季在大聯盟前17場出賽就轟出3發全壘打，打下10分打點的「功夫熊貓」山多沃交手，胡智為飆出三振，山多沃因未4月底右膝受傷，近期都在小聯盟打復健賽。

(中時電子報)