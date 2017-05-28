炸死22人曼城嫌犯 用學貸籌備恐攻
美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）日前在英國曼徹斯特體育館開唱，遭自殺炸彈客攻擊，22名無辜百姓喪命，警方前天宣布逮捕11名嫌犯。英媒報導，22歲利比亞裔主嫌阿貝迪（Salman Abedi）以學貸及福利金籌備恐攻，過去有嚴重「仇女」問題。
英國《每日電訊報》（The Telegraph）獨家報導，阿貝迪生前常赴利比亞學習製作炸彈，警方調查其財務狀況推測，旅費、炸彈材料費應是由學貸、福利金取得。知情人士透露，阿貝迪2015年10月在索爾福德大學（University of Salford）申請工商管理課程後，收到7000英鎊學貸（約新台幣27萬元），2016年雖已退學，但仍獲得同額學貸。
除了學生貸款的金錢資助，阿貝迪在2015-2016年間，還領取房屋補助及每周250英鎊的收入津貼。報導指出，從這些線索便可理解，阿貝迪從未工作，卻可經常搭機往返英國、利比亞，甚至購入炸彈材料的原因。
阿貝迪大學同學向《Sunday People》透露，阿貝迪有嚴重「仇女」問題，完全不尊重女性，會以可怕的語氣和她們爭論。大概在2011年赴利比亞旅行後，阿貝迪性格大變，措詞十分激進且宗教化，穿著也從西服轉為穆斯林打扮。
(中時電子報)
文章來源：The Mirror
文章來源：The Telegraph
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