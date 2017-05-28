NBA》不爽！洛夫：看衰我們衛冕很可笑

洛夫認為騎士被看衰的論點相當可笑。(美聯社資料照)

相較於柯瑞不讓騎士打太開心言論，「愛神」洛夫28日對於騎士被看衰表達嚴重不滿情緒，「整個我們被看衰的事情，讓我感覺很可笑，因為別忘了，我們才是衛冕軍，儘管難度很大，但我們會以這種看衰論點當成動力或燃料！」

洛夫會有如此不爽想法也屬正常，畢竟騎士今年季後賽表現相當強勢，除了詹姆斯與厄文，洛夫更在東區決賽打出優異身手，幾乎場場都拿雙十，可是外界仍然絕對看好勇士奪冠，或許這對騎士來說，無疑是再演去年戲碼最好刺激。

「我從來不認為我們處於劣勢，」洛夫表示，「應該是說我們跟勇士的實力不相上下，我想他們也會說出同樣的話。」不過騎士總教練泰隆盧卻跟洛夫唱反調(他可能只不會反對詹皇的話)，強調被看衰沒有什麼好當成動力的。

「我們已經闖進總冠軍賽了，這已經提供足夠的動力，我們無需去擔心賭盤或任何人說出的看衰說法，」泰隆盧說，「我們不會當這種言論當成藉口，只要上場用盡全力打球，我們的目標從一開季就確定了，那就是奪冠！」

泰隆盧更認為去年總冠軍賽的影片仍具參考價值，就算當時勇士沒有杜蘭特，「柯瑞與克雷湯普生會切入然後分球，他們一搶到進攻籃板，就會傳給外圍三分射手，所以我們必須意識到勇士球員每分每秒的位置，然後守死他們。」

(中時電子報)