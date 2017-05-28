苗栗2車高速碰撞致5人輕傷

苗市國華路、為民街口2車碰撞造成5人輕傷，休旅車側翻，路口號誌桿也被撞斷。（陳慶居攝）

肇事轎車車頭嚴重毀損。（陳慶居攝）

3網友從宜蘭到苗栗聚會，不料回程發生車禍受傷。（陳慶居攝）

苗栗市國華路與為民街路口，27日深夜發生2車高速碰撞意外，造成凌志休旅車側翻，車上黃姓夫妻受輕傷，另輛馬自達轎車車頭全毀，車上3名從宜蘭到苗栗網聚的網友也受輕傷，路口紅綠燈桿也被攔腰撞斷，現場凌亂不堪，肇事原因與責任由警方進一步釐清中。

警方初步調查，昨天深夜10時20分許，吳姓男子駕駛馬自達轎車，從苗栗市國華路往國道中山高速公路頭屋交流道行駛，行經為民街路口時，黃姓男子駕凌志休旅車載太太，從對向車道正要迴轉時，吳男煞車不及，就攔腰撞翻休旅車。

由於衝撞力道猛烈，吳男的車頭面目全非，他與前座的黃姓友人因有氣囊保護，只感到胸口悶痛，後座的薛姓友人則左額頭掛彩，被送醫縫合後已無大礙；休旅車上的黃姓夫婦也幸運只有皮肉傷，2名駕駛都沒有喝酒。

吳姓駕駛指出，他們3人是2年前認識的網友，碰面都互以外號稱呼，昨午從宜蘭到苗栗市跟另2名男網友聚會，一起吃飯、唱歌，返程時看到對方車輛迴轉已煞車不及。

(中時)