爭奪郭泓志 中信兄弟加入戰局
(11:05更新)郭泓志自請離開教士隊後，已將近2個月，除中職富邦悍將積極關心他投球身手外，連中信兄弟也探詢郭泓志狀況。中信兄弟領隊劉志威說，有向經紀人詢問郭泓志身體狀況和可能合約條件，但還沒得到明確回覆。
中央社昨報導，當問到兄弟隊是否有興趣爭取郭泓志加盟？劉志威說，要等確定狀況後，才會再與教練團討論。兄弟總教練史耐德表示，不了解郭泓志，對目前牛棚有信心，「但好永遠要追求更好，不可能就此滿足」。
郭泓志今年初與教士簽小聯盟合約，在大聯盟熱身賽登板2次，球速接近150公里。悍將總教練葉君璋透露，郭泓志返台後持續練習，一直保持比賽狀態，去年開刀的右肩仍不適，但投球左臂沒有問題。
(中時電子報)
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