把恨加諸女學生 許常德：狼師狼師母是共犯

音樂人許常德在臉書PO文，認為狼師曝光後，容易和狼師母形成共犯結構。（翻攝自許常德的地下手記臉書）

補教名師陳星捲入女作家林奕含輕生案，陳星近日動作頻頻，還傳出陳妻曾要求林女下跪認錯。對此，音樂人許常德在臉書PO文表示，狼師在曝光後很容易和狼師母形成共犯結構，更引用友人說法，「狼師後面還有更可怕的狼師母。」

陳星在神隱一段期間後，日前透過補習班發表聲明，稱婚外情曝光後已獲妻子原諒，近日被周刊直擊調閱通聯紀錄，外界認為是經過高人指點。此外，還傳出陳星與林奕含約在飯店談判時，陳妻、林父母也在場，陳妻要求林奕含下跪認錯，否則就要告林奕含妨害家庭。

音樂人許常德多次在臉書發表對此案的看法，他昨（27）日貼文指出，狼師和狼師母容易形成共犯結構，因這時狼師母只能保護好財產，難道不懷疑老公是慣犯嗎？「還是明知如此，但為了保有財產和婚姻的面子，就可以把所有恨都加在這女學生身上嗎？」文末更引述友人說法，指出「狼師後面還有更可怕的狼師母。」

以下為許常德臉書全文：

狼師在曝光後

很容易和狼師母形成共犯結構

因為這個時候這麽分裂愛恨都很滿的狼師母

除了先保護好財產

還能要什麼現實呢

這也是絕對不許有模糊界線的師生戀的原因

如果老師的藉口是學生對他情不自禁

每年一班班的新生總有些愛慕者的話

那不是有很多很可怕的可能嗎

如果這些名師的標準都那麽寬

像劉毅說的次數不多的不是性侵

像陳星說的是畢業後的師生戀

誰還敢把學生送去補習班呢

有多少老師因這些狼師而名譽受損生意受損呢

還可以聯手老婆來教訓學生

都不察最該教訓是老公嗎

還以為這是擦槍走火的師生戀嗎

都不懷疑老公是慣犯嗎

還是明知如此

但為了保有財產和婚姻的面子

就可以把所有恨都加在這女學生身上嗎

友人昨天說

他不知哪裡聽來的一句話

沒想到狼師後面

還有更可怕的狼師母

說的還真貼切

（我會盡量少評論時事，即使評論後，過兩天也會刪掉，不想被這些事髒了我的版太久）

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