把恨加諸女學生 許常德：狼師狼師母是共犯
補教名師陳星捲入女作家林奕含輕生案，陳星近日動作頻頻，還傳出陳妻曾要求林女下跪認錯。對此，音樂人許常德在臉書PO文表示，狼師在曝光後很容易和狼師母形成共犯結構，更引用友人說法，「狼師後面還有更可怕的狼師母。」
陳星在神隱一段期間後，日前透過補習班發表聲明，稱婚外情曝光後已獲妻子原諒，近日被周刊直擊調閱通聯紀錄，外界認為是經過高人指點。此外，還傳出陳星與林奕含約在飯店談判時，陳妻、林父母也在場，陳妻要求林奕含下跪認錯，否則就要告林奕含妨害家庭。
音樂人許常德多次在臉書發表對此案的看法，他昨（27）日貼文指出，狼師和狼師母容易形成共犯結構，因這時狼師母只能保護好財產，難道不懷疑老公是慣犯嗎？「還是明知如此，但為了保有財產和婚姻的面子，就可以把所有恨都加在這女學生身上嗎？」文末更引述友人說法，指出「狼師後面還有更可怕的狼師母。」
以下為許常德臉書全文：
狼師在曝光後
很容易和狼師母形成共犯結構
因為這個時候這麽分裂愛恨都很滿的狼師母
除了先保護好財產
還能要什麼現實呢
這也是絕對不許有模糊界線的師生戀的原因
如果老師的藉口是學生對他情不自禁
每年一班班的新生總有些愛慕者的話
那不是有很多很可怕的可能嗎
如果這些名師的標準都那麽寬
像劉毅說的次數不多的不是性侵
像陳星說的是畢業後的師生戀
誰還敢把學生送去補習班呢
有多少老師因這些狼師而名譽受損生意受損呢
還可以聯手老婆來教訓學生
都不察最該教訓是老公嗎
還以為這是擦槍走火的師生戀嗎
都不懷疑老公是慣犯嗎
還是明知如此
但為了保有財產和婚姻的面子
就可以把所有恨都加在這女學生身上嗎
友人昨天說
他不知哪裡聽來的一句話
沒想到狼師後面
還有更可怕的狼師母
說的還真貼切
（我會盡量少評論時事，即使評論後，過兩天也會刪掉，不想被這些事髒了我的版太久）
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時電子報)
文章來源：許常德的地下手記
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範