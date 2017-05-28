旅遊旺季快來了… 這些國家被列恐襲高風險國
美國歌手亞莉安娜日前在英國曼徹斯特體育館舉行演唱會，接近尾聲時自殺炸彈客發動襲擊，造成22死、數十人受傷的悲劇，英國當局事後證實這是一起恐怖攻擊事件，並在各地加強安保，然而，隨著夏日旅遊旺季即將到來，恐襲的陰影也為旅客帶來不安，英國外交部就提醒民眾，恐怖分子「很可能」發動恐襲的國家至少還有48個。
《The Telegraph》近日發布一張互動地圖，將全球196個國家的恐襲風險給標示出來，地圖利用四種顏色區分恐襲風險等級---高風險、一般、潛在、低風險，而高風險就代表著「恐怖分子很可能試圖發動襲擊」。
在地圖上，高風險的國家至少有48個，包括亞洲的阿富汗、孟加拉、緬甸、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、巴基斯坦、泰國、澳大利亞；美洲的美國、哥倫比亞；歐洲國家的土耳其、比利時、法國、德國、俄國、西班牙、科索沃；中東的巴林、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、巴勒斯坦領土、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國；非洲的埃及、突尼西亞、摩洛哥、葉門、敘利亞、阿爾及利亞、利比亞、馬利、茅利塔尼亞、尼日、塞內加爾、象牙海岸、約旦、肯亞、奈及利亞、索馬利亞、布吉納法索、查德、喀麥隆、西撒哈拉。
另外，包括台灣在內，恐怖攻擊威脅較低的國家還有冰島、玻利維亞、厄瓜多、土庫曼斯坦、波蘭、捷克、瑞士，匈牙利、越南、韓國、日本等等。
(中時電子報)
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