中市挹注1.5億 14校跑道煥然一新

台中市神岡國中去年獲補助整建操場，提升學生運動環境。（盧金足翻攝）

台中市三光國中去年改善操場後，學生使用跑道率變高，大家都喜歡去操場運動。（盧金足翻攝）

台中市府教育局長彭富源推動健康運動風氣，打造優質運動環境，校園操場煥然一新。（盧金足攝）

操場跑道受損，影響學生運動安全，教育局列為整修重點。（圖／台中市府提供）

打造健康運動城，台中市府教育局改善各級學校校園環境，從2017年至2019年將挹注1億5000萬預算，補助學校整建操場跑道。今年度率先編列近5000萬元預算，補助14所國中小整建跑道，提升學生安全保障及教學品質，並在維護學生受教權益下，落實開放校園理念，讓社區民眾也能充分利用。

教育局長彭富源表示，考量學校跑道材質、維護情形、是否獲得中央補助款等因素，多次至各校進行實地會勘後，今年度計有南屯、博愛、宜欣、光隆、草湖、逢甲、大安、東光、信義、新成國小等10所國小，以及四箴、溪南、立新、霧峰國中等4所國中，共計14所學校獲得教育局經費補助。

其中，位於大甲溪上游的和平區博愛國小，以前因排水不良，只要一下大雨，操場常變成大型蓄水池，校內PU跑道也因泡水損壞。教育局補助學校經費整建跑道，除可讓跑道重生外，也一併解決校內排水不良問題，延長跑道使用年限。

市府重視教育發展及運動風氣推廣，規畫分3年補助學校辦理跑道整建工程，持續透過編列預算、向中央爭取補助經費等方式，逐年協助學校改善運動環境。

「台中以成為運動城市為願景！」彭富源強調，推廣多層面的運動發展，不論是全中運等運動賽事舉辦，或國民運動中心設立、人才培育等層面都積極挹注資源，未來將持續透過市府預算及中央補助經費，依各校情形評估辦理的輕重緩急，逐年改善各校環境。

為提倡運動風氣，讓市民享有健康、均衡的發展，市府向教育部爭取國家運動訓練中心在台中設立「中部運動園區」，定位為青少年運動員訓練基地，預計與周邊縣市共同盤點當地既有運動場館，整合學校及社會資源，爭取卓越的運動佳績。

彭富源指出，除了完善學生的學習品質之外，也在保障學生安全及教育權下，落實開放校園的理念、滿足社區需求，市府補助14所國中小進行第一期跑道整建改善。另，為打造優質安全的跑道，已辦理學校跑道工程說明會，邀請中興大學教授兼中華民國田徑協會場地認證小組召集人張惠峰，傳授跑道施工注意事項。

教育局也請學校和家長與會，讓補助經費得以發揮最大效益，評估各級學校跑道的磨耗情況，針對有迫切需求者優先考量補助修繕，逐年編列相關預算，提升校園運動環境。

(中時)