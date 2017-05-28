被同戲影星爆超難伺候 花蝴蝶硬要當神力女超人

瑪麗亞凱莉客串拍電影，被爆龜毛要求一堆還不配合談好的拍攝劇情，還說要學神力女超人擋子彈。(達志影像)

擁有曼妙花腔海豚音的歌壇天后瑪麗亞凱莉，是聞名全球的超級巨星，而她無論工作或私下生活都盡顯天后排場，甚至可說是慣性耍大牌，讓跟她合作的人頭痛不已，近來她客串由愛美波勒、威爾法洛主演的喜劇片《The House》，被同戲影星勞勃許貝爾(Rob Huebel)飆髒話爆料花蝴蝶難伺候，直呼跟她合作讓人抓狂。

勞勃許貝爾近來到《SiriusXM》的《Entertainment Weekly Radio》節目作客，忍不住談到最近的合作經驗，表示日前為新戲補拍片段時，「我們跟一個名為瑪麗亞凱莉的流行巨星合作，過程實在不太好」，之後在得到主持人允許他爆個粗口後，大罵：「她到底是他X的什麼毛病？有夠瘋狂！」，透露拍攝當天，瑪麗亞凱莉整整遲到4小時，還要求工作人員要在她的休息拖車裡放滿純白的玫瑰以及綿羊造型填充娃娃，因為她都稱呼自己的粉絲為小羊(Lambs)。

勞勃透露，這次花蝴蝶客串演出的角色就是「她自己」，也就是巨星瑪麗亞凱莉，事先早已跟她講好要在片中唱一首招牌曲，不用另外做準備，沒想到她來到片場後，竟出爾反爾說不想唱那首準備好的歌，大耍性子，另外，片中她的角色被安排吃子彈領便當，她竟不服安排，表示：「我不覺得我的角色會被子彈打死耶，還是我像神力女超人一樣把子彈直接擋掉咧？」，讓製片忍無可忍跟她說：「瑪麗亞，我們沒時間這樣拍這個，妳拿了鉅額酬勞，我們只有一天可以拍妳的戲，妳照做就對了」。

面對製片的直白勸戒，花蝴蝶竟然還不願意，讓場面一度鬧僵，電台主持人則對於最後瑪麗亞凱莉到底有沒有出現在片中，感到相當好奇，勞勃許貝爾表示不清楚天后的片段最後有沒有剪進片中，但酸嗆：「如果大家最後在片中真的有看到她，就知道工作人員多努力了」，讓現場眾人一陣爆笑。

(中時電子報)