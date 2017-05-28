杜特蒂亂開玩笑：戒嚴時士兵可無罪強暴3人

菲律賓總統杜特蒂昨宣布南部進入60天戒嚴，並誓言大力打擊叛軍。（圖/美聯社）

菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)今在鼓勵士兵全力對抗伊斯蘭教激進軍閥時，突然開玩笑地說在戒嚴期間，他們就算犯下了強暴罪也可能可以無罪。

CNN報導，杜特蒂在造訪駐紮在菲律賓南部民答那峨島(Mindanao)的士兵時說：「戒嚴的後過我會一肩挑起，你們只要好好做你們該做的工作，我會處理剩下的事」，他雖然警告士兵不可犯下違反人權的事情，但突然開玩笑地說：「如果你們強暴了三個人，我會說是我做的。」

杜特蒂上周宣布民答那峨島和馬拉韋市(Marawi City)進入戒嚴時期，因為伊斯蘭恐怖組織(Islamic State, IS)宣布，將在馬拉韋市大規模攻擊菲律賓軍隊。

儘管杜特蒂一向以直白到幾近粗魯的發言、和他對毒品的宣戰聞名，但他表示不排除和恐怖組織對談，他鼓勵這些組織若他們願意對談將獲得他全力支持。

菲律賓伊斯蘭教激進組織毛特(Maute group)上周二和政府軍在馬拉韋市發生衝突、戰火激烈，好幾棟政府建築物被毛特戰士佔據，也有教堂、學校和市府監獄遭到放火焚燒，衝突之激烈迫使杜特蒂不得不提早從莫斯科返國。

雖然菲律賓多數人口都是天主教徒，但是民答那峨島有該國最多的穆斯林教徒人口。

這不是杜特蒂第一次拿強暴開玩笑，他去年在競選總統時曾把1989年一名澳洲籍傳教士Jacqueline Hamill遭強暴的事件拿來開玩笑。他說雖然他對這起強暴案相當憤怒，但也說：「她真的很漂亮，我想市長應該有權當第一個，真是浪費。」當年事件發生在納卯市，而杜特蒂之前曾是該市的市長。在遭到國內外強烈抨擊後，杜特蒂被迫道歉。

(中時電子報)