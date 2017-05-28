藏毒哀求警不成 落跑遭追捕壓制

23歲陳姓男子遭員警攔檢，當場查獲1包安非他命，向員警哀求遭拒後逃跑，最後被壓制逮捕。(影音來源/youtube帳號:中時電子報)

新北市警板橋分局後埔派出所員警昨（27日）晚巡邏行經板橋縣民大道、館前西路口，發現23歲陳姓男子騎車違規左轉，員警立即將陳男攔下，查驗身分時見查知陳有毒品前科，員警在徵得同意後檢視其外套口袋，當場查獲1包安非他命。

陳嫌當下向員警哀求網開一面，遭員警斷然拒絕，陳嫌竟推開員警拔足狂奔，員警徒步追捕，在縣民大道、華興街口將陳嫌壓制逮捕，陳嫌趁亂又將1包安非他命丟棄，被眼尖員警發現。

員警將陳嫌帶回機車處，再從車上起獲吸食器、分裝袋等證物，隨後將陳嫌帶回偵辦。偵訊後，全案依毒品危害防制條例移送法辦。

(中時)