網拍美女被當精神病強制送醫 痛斥漠視人權

台中葉姓網拍正妹，因與曾有養父女關係的于姓舅舅有官司糾紛，舅舅通報衛生局稱葉女與其夫有精神疾病，衛生局人員於是會同警方日前大陣仗要帶兩人「協助送醫」，雙方僵持1個多小時後，兩人最後「被同意」送醫，但醫師鑑定「沒有立即危險」讓他們離去。葉女痛批衛生局所為漠視人權，法界人士也認為衛生局此舉可能違法。

葉女供稱，她與舅舅有官司糾紛，本月15日她台中地院開庭返家，卻發現衛生局會同警員、2部救護車大陣仗在她家門口等候。葉女不滿，與衛生局人員起爭執，大喊：「你們憑哪一條？」其舅則在一旁說：「這都是為妳好，不然來告我好了。」

雙方僵持1個多小時後，葉女和其夫「被同意」坐上救護車到醫院，但醫師評估兩人「控制好，沒有立即性危險」，逕自讓兩人離去。

葉女表示，她雖患有躁鬱症，持有身心障礙手冊，但定期就醫用藥。過年期間，家裡遭小偷，為了調閱社區監視器畫面與社區管理員起爭執而興訟，沒想到舅舅和社區人員聯手報復

，意圖將她關進精神病院。

葉女質疑，衛生局和警員的大陣仗，「好像要抓通緝犯一般」，難道只要曾有精神疾病就醫紀錄，就能隨便依據通報抓他們去醫院？

葉女舅舅于男則表示，因葉女生病又不吃藥，又有破壞社區物品舉動，造成社區困擾，才希望她和其夫一起去就醫治療。

法界人士指出，精神衛生法中沒有「協助送醫」規定，協助送醫當事人有拒絕權利，但衛生局接受通報，會同警消人員到場，已經是緊急安置作為，必須是當事人有自傷或傷人行為，所以衛生局行為可能違法。

(中時)