MLB》一樣敲8安 馬林魚卻2比5輸天使
安打數明明一樣多，得分效率卻大不同！馬林魚28日對戰天使一役，和天使一樣揮出8支安打，但得分效率不佳，除了首局2安攻得1分，首局演出美技沒收全壘打的歐蘇納(Marcell Ozuna)9下還轟陽春炮進帳第2分，其他5支安打都未能換回分數，終場2比5吞敗。
魚軍先發沃利(Vance Worley)雖首局遭卓奧特(Mike Trout)轟陽春彈，不過打線很快在1下用2支安打，外加天使遊擊手西蒙斯(Andrelton Simmons)傳球失誤，追回1分。然而，看似還能與天使一搏的魚軍，打線不連貫的老毛病再犯，雖到9局間出現5支安打，5下還一度攻占滿壘，卻都沒能攻得分數，種下敗因。
魚軍總教練麥汀利(Don Mattingly)坦言，這場比賽他們有機會贏，但卻事與願違。其中5下迪戈登(Dee Gordon)在一壘遭牽制，因腳踩在一壘手腳上，安全回壘變出局，這也成了勝負關鍵，麥總有些不悅，「那不是個好的表現，當時2比1、輪到史坦頓(Giancarlo Stanton)打擊，戈登犯了錯，我卻無法對判決多說甚麼，不認為這該改判。」
天使攻勢也不算多，僅在3上靠滾地球送回敲出三壘安打的梅賓(Cameron Maybin)，攻得超前分，不過先發的拉米瑞茲(JC Ramirez)一夫當關，靠極速98.5英里的速球和97.9英里的二縫線速球，玩弄魚軍打者於鼓掌間，用7局失1分好投，率天使高飛。
「今天所有球路感覺都很棒！」對自己的表現，拉米瑞茲甚是滿意，尤其球速的展現，讓他感覺相當不錯，大聯盟邁入第4個球季的他，天使是第5支球隊，他4月中轉先發，這已是他本季第5勝。天使總教練索西亞(Mike Scioscia)也讚賞他的表現，更直言拉米瑞茲投完7局時，還能往下投，是考量球季還很長，才決定換投。
(中時電子報)
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