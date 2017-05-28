KTV內互看不順眼 2男大打出手

警方將2人壓制。（王揚傑翻攝）

今（28）日凌晨2時許，2名互不認識的男子在新北市板橋館前西路KTV酒後準備離開，於大廳內互看不順眼，竟當眾大打出手，雙方友人急忙上前勸阻，引起一陣騷動。在KTV外執行路檢的板橋警分局員警見狀，立即入內控制場面並請求支援，將均為30歲的2名男子壓制，隨後帶回派出所訊問。

事後雙方均不提告，警方訊後仍依社會秩序維護法將2人送辦。

(中時)