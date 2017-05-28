小英回絕特赦阿扁？ 府：未曾有此說法

媒體報導，總統蔡英文向總統府前資政彭明敏表示，特赦前總統陳水扁「不可能」。總統府今(28日)上午表示，這是一項錯誤報導，也強調兩人未曾會見，也未曾有過這樣談話。

總統府指出，經過確認，這是一項未經查證的錯誤報導；事實上，總統並沒有報導所謂的這項會見，更未曾有過這樣的談話。

總統府強調，對於媒體在報導前，未能向府方查證相關不實傳聞真偽便逕為錯誤報導，不僅為相關當事人帶來困擾，不正確的訊息更有誤導輿論之害。對此，府方表達抗議，也請報方速為更正。

媒體報導，總統蔡英文日前曾私下拜會總統府前資政彭明敏，彭詢問蔡「特赦阿扁」的態度，蔡英文當場回說「不可能！」直指現階段無法再開一個戰場，引爆台派怒氣。

(旺報)