NBA》又是快艇主力 塞爾提克鎖定葛瑞芬

快艇前鋒布雷克葛瑞芬怎麼也沒想到，有一天會跟海沃德同時被塞爾提克鎖定。(美聯社資料照)

保羅可能跳槽馬刺傳聞還沒停歇，快艇又多1名主力遭到其他球隊鎖定！積極補強自己3、4號位置的塞爾提克，28日傳出打算招攬快艇前鋒布雷克葛瑞芬，以及爵士射手海沃德，甚至仍把保羅喬治、「甜瓜」安森尼列入口袋名單當中。

剛被騎士在東區冠軍賽以4比1淘汰的塞爾提克，補強動作與計畫隨即展開，畢竟今年東區決賽慘遭「小皇帝」詹姆斯電爆，讓綠衫軍當然很想找來能跟詹皇抗衡的好手，葛瑞芬算是相當合適的人選，況且塞爾提克運作空間很大。

因為塞爾提克不僅擁有今年狀元籤，可當跟其他球隊交易的最佳籌碼，總管安吉更打算不做任何保留，只要達成理想交易，任何塞爾提克球員都可成為交易籌碼，就連艾塞亞湯瑪斯也不例外，這讓綠衫軍接下來的補強動作備受矚目。

葛瑞芬與保羅都在今年夏天合約到期，雖跟快艇續約可獲較高薪資，他卻在洛杉磯待得不太開心，除了傷勢頻傳，先前更曾發生毆打球隊裝備管理員事件，造成自己手掌骨折，或許換到其他球隊發展，葛瑞芬才有真正突破一天。

快艇當前處境尷尬，雖想留住保羅與葛瑞芬，卻還要保住雷迪克，儘管快艇老闆鮑爾默早已放話不在乎豪華稅，可是快艇想要保住本季陣容難度不小，甚至也需擔憂保羅或葛瑞芬不小心被說動，寧願領到較少薪水也要離開。

(中時電子報)