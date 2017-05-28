NBA》又是快艇主力 塞爾提克鎖定葛瑞芬
保羅可能跳槽馬刺傳聞還沒停歇，快艇又多1名主力遭到其他球隊鎖定！積極補強自己3、4號位置的塞爾提克，28日傳出打算招攬快艇前鋒布雷克葛瑞芬，以及爵士射手海沃德，甚至仍把保羅喬治、「甜瓜」安森尼列入口袋名單當中。
剛被騎士在東區冠軍賽以4比1淘汰的塞爾提克，補強動作與計畫隨即展開，畢竟今年東區決賽慘遭「小皇帝」詹姆斯電爆，讓綠衫軍當然很想找來能跟詹皇抗衡的好手，葛瑞芬算是相當合適的人選，況且塞爾提克運作空間很大。
因為塞爾提克不僅擁有今年狀元籤，可當跟其他球隊交易的最佳籌碼，總管安吉更打算不做任何保留，只要達成理想交易，任何塞爾提克球員都可成為交易籌碼，就連艾塞亞湯瑪斯也不例外，這讓綠衫軍接下來的補強動作備受矚目。
葛瑞芬與保羅都在今年夏天合約到期，雖跟快艇續約可獲較高薪資，他卻在洛杉磯待得不太開心，除了傷勢頻傳，先前更曾發生毆打球隊裝備管理員事件，造成自己手掌骨折，或許換到其他球隊發展，葛瑞芬才有真正突破一天。
快艇當前處境尷尬，雖想留住保羅與葛瑞芬，卻還要保住雷迪克，儘管快艇老闆鮑爾默早已放話不在乎豪華稅，可是快艇想要保住本季陣容難度不小，甚至也需擔憂保羅或葛瑞芬不小心被說動，寧願領到較少薪水也要離開。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。