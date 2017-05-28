加強飼養常識 中市動保處為飼主開課

宣導動物飼養常識，台中市動保處寵物飼主課程即日開放報名。（圖／台中市府提供）

想養狗卻不知道能不能當個稱職的好飼主？或是已經養狗，但總覺得不夠了解狗？台中市動物保護防疫處自31日起舉辦9場次「寵物飼主停看聽」課程，讓飼主或準飼主們學習更多的寵物相關常識，歡迎踴躍報名。

為了增進飼主飼養寵物所需知識，動保處舉辦「寵物飼主停看聽」課程，聘請專業講師教授初階課程，在愉悅悠閒的氛圍下，從狗狗生理健康、行為到常見犬種認識，帶領飼主或準飼主們學習寵物的相關常識，更有助於準飼主們評估自己是否適合於飼養寵物。

課程共計辦理9場次，每場次搭配一種台灣常見犬種解說介紹，每場次學員人數限定20人，額滿為止。

(中時)