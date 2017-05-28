胡歌剃成當兵頭 網笑：美國剪髮貴？

胡歌日前亮相公開活動，剃成當兵頭被讚帥炸！（圖／取自微博）

胡歌因為宣佈去美國進修暫退演藝圈，但他日前悄悄返回大陸「還工作債」，更被直擊留了一頭「奶奶灰」的髮型，沒想到日前他出席公開活動時，又火速換了一個新髮型，且頭髮剃到宛如當兵頭，被揶揄「美國剪頭髮太貴嗎？」

胡歌的日前才以灰髮拍廣告，引起一陣話題！（圖／取自微博）

胡歌日前回大陸拍廣告，換上一頭「奶奶灰髮」成為討論焦點，更一時登上熱搜，不過前日胡歌出席公開場合，他迅速又換成「當兵頭」再度引起網友關注，不少人喜歡他這種小清新感，但也有許多網友揶揄「是美國剪髮太貴？回國剪頭髮？」

(中時電子報)