明道墜馬重傷「下半身」 舊傷復發忍痛拚完兵役

明道近來被拍到在整復中心復健，表情相當痛苦，才發現他這幾年拍戲下來，受了多次不小的傷，如今的成功都是拿命拚來的。(中時資料照片)

男神明道7年前將演藝事業重心移往對岸，奮鬥多年拚出高收入，如今拍一部電視劇平均可進帳4千萬，年收入高達4.5億，而成功的背後，明道付出了相當的代價，包含健康，日前他被目擊到內湖知名整復推拿中心按摩復健右腳，過程中露出痛苦的表情並哀號，才知多年來他為戲傷痕累累，而受傷當時他再三忍耐，甚至當兵時滿身舊傷復發，也不願聽從醫囑驗退。

據《蘋果日報》報導，經紀人透露2011年，明道在大陸拍攝電視劇《王的女人》，飾演項羽的他，有場率兵攻城的戲，沒想到馬鞍沒綁好，一奔起他就重摔在地，而即便當時明道的膝蓋紅腫、大腿拉傷，但他怕影響拍攝進度，仍忍痛完成進度，直到3天後發現膝蓋腫到不行，經紀人一邊拜託劇組停工，一邊強制他就醫，才發現膝蓋骨縫已經裂開。

2年後明道自願參加陸軍儀隊，在操練下不僅讓他瘦了8公斤，同時大小舊傷復發，這時他才發現自己脊椎疑因拍戲意外而有裂傷，然當時明道就醫，被外界懷疑是想驗退，他不願落人口實，因此即使醫生也建議他驗退，但他仍堅持忍痛撐完兵役，沒想到退伍後，去年他拍攝《綁架者》，舊傷還沒修養好，又因為工作人員疏失而頭撞鋼板，導致腦震盪，長年下來從頭到腳都是傷，至今他仍低調抽空復健療養，事隔多年，至今復健仍疼痛到要不停捏大腿止痛，可見受傷當時傷勢之嚴重，成功的背後承受了不少苦難。

(中時電子報)