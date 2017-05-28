此花非彼花 張麗善胸前「日頭花」的秘密

國民黨立委張麗善的「日頭花」常被誤認是「太陽花」，她拿出專利書證明早已申請。（周毓翔攝）

國民黨立委張麗善的正字標記是胸前的向日葵胸章「日頭花」，不過這朵花在太陽花學運之後有了不同的政治意義，導致許多人誤以為她是太陽花的信徒，許多藍營支持者因此對她不諒解。事實上，這個胸章是她2007年在當立委時就已經註冊好的商標，每當媒體問及她的胸章時，張總是會強調，「這不是『太陽花』，這叫『日頭花』。」

張麗善曾在立院質詢警方警戒立院的程度太誇張，也曾批評太陽花學運造成的影響，但她胸口別著的向日葵胸章讓網友質疑明明挺太陽花卻又罵太陽花，也有藍營支持者無法理解為何她要戴著象徵逼退國民黨政權的符號在身上。

其實，張麗善在2007年8月就已經將這個胸章註冊為「張麗善標章」。張麗善的父親年輕時因工造成脊椎受傷，逐漸癱瘓，張麗善後來成立「雲林縣脊髓損傷者協會」，募款協助身障人士。前立委黃逢時稱讚張像日頭花一樣給人溫暖，還寫台語詩贈她。

後來在黃的鼓勵下，張於2005年成立「雲林縣日頭花姊妹協會」，關懷弱勢婦女與新住民姐妹，經成員設計，以八瓣蓮花的精神創作八瓣向日葵，成為張麗善隨時戴在胸口的正字標記。

張麗善後來競選以及服務處的標語，也都慣用「雲林ㄟ日頭花」，學運過後她也會強調，「不是太陽花，是日頭花。」她也開玩笑地說，「若要論時間次序，應該是太陽花學我才對。」

(中時)