LPGA》徐薇淩Volvik退至T19 中國馮珊珊躍榜首

徐薇淩連兩天沒有首輪65桿絕佳表現，與冠軍漸行漸遠。(圖：TLPGA提供)

首輪領先的徐薇淩，今(28日)在Volvik錦標賽第3輪雖交出紅字成績71桿(-1)，但這個成績卻讓她排名往下滑，以總桿208桿(-8)從出發前的並列第10，下滑至並列第19，由於落後領先者7桿，此戰爭奪LPGA生涯首冠希望渺茫。

另2位晉級決賽的台灣女將，龔怡萍繼次輪67桿後，今再交出6字頭成績69桿，以209桿上升至並列第26，錢珮芸連兩天揮71桿，以212桿並列第44。

里約奧運銅牌「中國1姊」馮珊珊，第3輪抓下6隻小鳥，前9洞34桿，後9洞32桿，這輪交出66桿，以201桿躍居榜首，明決賽輪爭奪本季首冠與第7座LPGA冠軍。

美國莎拉絲與挪威好手派特笙，分別以202與203桿位居2、3，擁有LPGA15勝的派特笙，明爭逆轉勝與2015年六月宏利人壽菁英賽以來近兩年第1勝。

(中時電子報)