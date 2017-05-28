耗時四年走出陰霾重返螢光幕 星卉奔走各國還願
本土劇女演員星卉，2013年拍攝完《天下女人心》後跌倒受傷，接著奶奶過世讓她淡出螢光幕，沒有再接演任何戲劇，直到今年在媽祖廟開示下，才復出接演《甘味人生》，對此她誠心感謝都是神明保佑，才能走出陰霾重新出發。
根據《自由時報》報導，星卉前往巴黎旅遊充電返國後，可說是一掃四年前鬱悶心情，她透露三年前奶奶年不敵病魔辭世，由於是自己親手簽下放棄急救同意書，一度因此憂鬱症纏身，還差點吞藥輕生，不過4年前時前往曼谷四面佛參拜時，拿到一只符管配戴後，事業運竟就此大開，接連拍了《家和萬事興》與《戲說台灣》，在東京淺草觀音寺抽到大吉籤，上頭寫著一切會迎刃而解，沒想到運氣開始順遂，另外在媽祖廟開示下，在今年四月終於再度復出。
對此星卉表示接著要再去東京還願，預定明年3月前再去曼谷拜四面佛，由於不知道是哪一個神明靈驗幫助，所以決定要一一回去答謝。
(中時電子報)
關鍵字：星卉
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