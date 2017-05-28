台中捷運G6崇德文心站 今年中旬公開招商

迎接台中捷運時代來臨，G6崇德文心站土地開發招商作業，總銷金額預計達24億元，將於今年中旬正式對外公開招商。（盧金足攝）

都市發展軌道經濟扮演領頭羊角色，將帶動整體商圈發展。（盧金足攝）

台中市捷運綠線拚2018年試運轉，其中設計規模為地上23層、地下5層的G6崇德文心站，土地開發招商作業備受矚目，未來總銷金額預計可達24億元，交通局表示，將於今年中旬正式對外公開，希望投資人共襄盛舉，共同見證崇德文心的新風貌。

清泉崗機場今年初正式升格為台中國際機場，使台中成為中部7縣市中進中出的樞紐，另外開港40餘年、貨運吞吐量高居全國第二的台中港，明年底將迎接三井Outlet落成，屆時海空雙港能量將進一步提升。

交通局表示，未來串連起海空雙港與核心市區的雙港輕軌，目前也正積極規劃中，將與台中捷運綠線交會，地點就在崇德文心路口，正是綠線G6站聯合開發站所在之處。

捷運綠線G6崇德文心站位在台中四期重劃區內，屬於較早開發的區域，擁有重劃區特有的完整街道空間與公共設施，同時兼具舊市區的完整生活與商業機能。

崇德路與文心路雙軸線交會，北往豐原與潭雅神，東西連結新市政與北屯大坑，未來一旦雙港輕軌連通，人潮將如同台北東區的捷運忠孝復興站，東西南北輻軸匯聚。

此外，該區域生活環境，不僅有熱血沸騰的棒球場，也有特色異國餐廳、品牌專賣店沿街林立，多元風貌匯聚一處，交織出豐富精采的在地生活圈，並帶動知名指標建案紛紛進駐

，搶進未來捷運通車的商機。

交通局長王義川表示，都市發展軌道經濟扮演領頭羊角色，崇德文心捷運站的啟用，將帶動整體商圈發展，與北側的松竹路、環中路形成幹道路網，使商業活動更加興盛，加上未來有台中巨蛋及棒球園區進駐，將帶來更多人潮，交通局已規劃崇德幹線公車，以紓解可能出現的車流。

位於崇德路軸線上的台中巨蛋落成後，透過雙捷匯聚將能突破交通瓶頸，並帶動人潮匯集；交通局將積極爭取及催生雙港輕軌，結合精華路口700坪大面積G6土地開發場站，以符合國際潮流的TOD(公共運輸導向型開發)方式，帶動區域發展，打造具備生活、人文、體育、國際雙港等多項優勢的生活圈，提升崇德文心的發展潛力。

(中時)