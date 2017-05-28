連日大雨土石鬆動 路樹倒下砸中車

張姓女駕駛行經泰林路330巷附近，車輛遭路樹砸中，僅受擦傷，並無大礙。（陳心瑜翻攝）

張姓女駕駛行經泰林路330巷附近，車輛遭路樹砸中，不排除因連日大雨土壤流失所致。（陳心瑜翻攝）

車輛遭路樹砸中後，兩顆安全氣囊立即爆開，駕駛因此卡在車內動彈不得，所幸路過計程車駕駛、巡邏警方協助脫困。（陳心瑜翻攝）

新北市47歲張姓女駕駛25日早上10時14分許，駕自小客車從林口往泰山方向行駛時，突然聽到一聲巨響，發現車輛引擎蓋被路樹砸中，兩顆安全氣囊也立即爆開，駕駛因此卡在車內動彈不得。所幸路過計程車駕駛、巡邏警方協助脫困，女駕駛僅手臂擦傷，沒有大礙。

警方表示，張姓女駕駛行經泰林路330巷附近，車輛遭路樹砸中，不排除因連日大雨土壤流失所致。泰山分駐所員警立即到達現場進行交通管制，也聯繫公所處理，現場於半小時內恢復通車。

由於該路段為往來林口泰山的要道，張姓駕駛也連忙在地方臉書社團發文提醒用路人，行經林口往黎明科大的山路時注意安全，也感謝協助的計程車司機、林口所警察，以及全程陪同處理、聯繫公所的泰山所警員，和積極告知後續處理的公所人員。

(中時)