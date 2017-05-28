連日大雨土石鬆動 路樹倒下砸中車
新北市47歲張姓女駕駛25日早上10時14分許，駕自小客車從林口往泰山方向行駛時，突然聽到一聲巨響，發現車輛引擎蓋被路樹砸中，兩顆安全氣囊也立即爆開，駕駛因此卡在車內動彈不得。所幸路過計程車駕駛、巡邏警方協助脫困，女駕駛僅手臂擦傷，沒有大礙。
警方表示，張姓女駕駛行經泰林路330巷附近，車輛遭路樹砸中，不排除因連日大雨土壤流失所致。泰山分駐所員警立即到達現場進行交通管制，也聯繫公所處理，現場於半小時內恢復通車。
由於該路段為往來林口泰山的要道，張姓駕駛也連忙在地方臉書社團發文提醒用路人，行經林口往黎明科大的山路時注意安全，也感謝協助的計程車司機、林口所警察，以及全程陪同處理、聯繫公所的泰山所警員，和積極告知後續處理的公所人員。
(中時)
關鍵字：新北市
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。