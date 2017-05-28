MLB》太空人王牌凱寇復出 宰低潮金鶯8連勝

凱寇傷癒復出威風八面，繳6局好投送金鶯6連敗。(美聯社)

太空人王牌凱寇(Dallas Keuchel)日前因頸部不適，被放進10天傷兵名單，經短暫休息後，身手一樣威猛無比！他28日掛帥對戰5連敗中的金鶯，繳6局失1分優質先發，另飆出8次三振，打線也以火力慶祝王牌回歸，連同史普林格(George Springer)2分炮在內，全場揮11安進帳5分，終場5比2勝出，送金鶯6連敗。

凱寇在美國時間本月16日戰馬林魚奪勝後，備檢查出頸部神經發炎，被放進10天傷兵名單。此役他6局投球中，僅在3上遇亂流，讓金鶯靠保送跟2支安打進帳1分，其他5局沒被金鶯站上過得點圈。打線則首局就有所發揮，由史普林格安打領頭，從麥利(Wade Miley)手中連敲3安，攻得2分。

而比賽到4下，當時太空人僅領先1分，此時史普林格再發威，用447英呎的2分炮給麥利重拳，也讓氣勢再倒回太空人這一邊，「我試著打球打得紮實，當時有機會打點，也是比賽的關鍵時刻，我就是盡自己所能去把握一切，不錯失機會。」此役他5打數2安打，貢獻2分打點是全隊最多。

太空人投打俱佳，反觀金鶯在凱寇退場後，僅7上從西普(Tony Sipp)手中再攻得1分，但7下又被太空人7下靠2支安打討回1分，隨後無力反撲，以3分之差吞6連敗。總教練修瓦特(Buck Showalter)認為，這場比賽輸在進攻不順，「我們沒能製造很多攻勢，打者無法有效揮擊，這無疑是幫了對方投手一把。」

凱寇投完6局摘勝，順利奪開季8連勝，自責分率下修到1.81，總教練辛屈(A.J. Hinch)對他的表現甚是滿意，「如果是太空人球迷，會很喜歡球隊領先時是凱寇投球。這對場下的人而言，壓力小很多。凱寇有能力掌握比賽，尤其是我們還領先，他總能應對各種挑戰，這也是為什麼他如此特別！」

(中時電子報)