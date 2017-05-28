高寶璟「球后」恐不保 艾莉雅決賽輪準備篡位

艾莉雅升至並列第9後，決賽輪全力爭「球后」。(美聯社資料照)

連續83周位居世界第1的紐西蘭籍20歲高寶璟，「球后」寶座恐不保，泰國女將艾莉雅明（29日）在Volvik錦標賽最後1輪決賽，摩拳擦掌準備「篡位」。

世界排名第3艾莉雅，世界排名積分只落後高寶璟0.22分，由於高寶璟Volvik錦標賽休戰，只要她這場比賽獲得前3，就可成為史上第10位「球后」。

結果艾莉雅前3輪表現倒吃甘蔗，從首輪72桿並列第84，一路往上升，次輪交出66桿升至並列第16，今第3輪再打出68桿，以206桿升至並列第9，距前3門檻只差3桿，決賽輪成為新科球后希望很高。

落後高寶璟0.13分的世界第2韓將柳蕭然，這場比賽只要拿下前5就可「稱后」，但她前3輪僅以213桿並列第53，此戰幾乎宣告無緣世界第1。

(中時電子報)