虧好大！300元賣手機門號給詐騙集團 判賠418萬
真的是虧大了！台中市林姓男子貪圖小利，2015年5月間以300元將一個易付卡門號賣給綽號「小鄧」男子，該門號被詐騙集團拿去使用，致江姓婦人被騙418萬元；被告人提告求償
，台中地院認定林男是「幫助加重詐欺取財」，判決要賠償418萬元。
判決書指出，林男在賣出該易付卡門號1個月後，以男子鍾光賢為首的詐欺集團，撥打電話給江姓婦人，謊稱是台北慈濟醫院人員、張警官與侯檢察官，誆稱有人冒用江婦之名請領保險金，要求配合辦案。
江婦信以為真，在一週內陸續將418萬元積蓄，以匯款與當面交款等方式，交給了詐欺集團，後驚覺上當而報警，警方於同年7月3日，在高鐵烏日站逮捕陳姓車手。
江婦除向陳姓車手等損害賠償，目前還在審理中。警方另查出，該詐欺集團首腦鍾光賢，都是透過林男的手機門號，調度指揮旗下車手犯案，林男刑事部分被依幫助詐欺取財罪判處8月徒刑。
江婦另提告向林男索賠418萬元，台中地院認為，林男交付自己申設的門號，該門號成為詐欺工具，構成共同侵權行為，應負起連帶賠償責任，判決林男應賠償418萬元。
(中時)
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