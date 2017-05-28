女星思念亡父堅強不再 淚吐真心：想快點去見他

一向給人堅強、勇敢形象的穆熙妍，談到亡父，難得顯現脆弱內心，直言想念爸爸，想念到就算明天就走也沒關係。(中時資料照片)

昱晶集團千金穆熙妍，除了出道當藝人外，也常出席各大時尚活動，每次亮相總散發著獨特而與生俱來的強大氣場，給人一種堅強、不服輸的印象，然這幾年她接連面對摯愛離世，穆熙妍難得在受訪時顯露內心脆弱的一面，提到亡父，忍不住說：「只要知道他在另外一個世界等我，讓我明天就走也沒關係」。

穆熙妍停了好幾個月都沒發文，直到最近她才更新了臉書近況，寫下長文表示因為這段時間在處理父親的後事，直到告別式結束後，才上網吐露心聲，「總覺得如果不講出來，一切就可以不是真的。我只是想給自己一點時間，假裝他還在我身邊」，據《ETtoday》報導，從小身為演講比賽常勝軍的她，坦言在爸爸告別式上代表家人宣讀追思文，是「這輩子最長的5分鐘」，身體劇烈顫抖，下台後也幾乎虛脫，足見喪父對她的打擊有多大。

如今她接受專訪，表示自己好多了，透露之前寵物過世，如今爸爸也離開了，自嘲這2年來根本「喪子」又喪父，穆熙妍回想父親走的哪天，她曾夢到爸爸，夢裡爸爸為她蓋被，說：「你就是因為這樣才會感冒」，她也說：「我一天到晚夢到他，他大概最擔心我」，表示自己非常非常想念父親，甚至希望快點見到他，「我想到他在等我，我不想讓他很孤單，只要想到他在那裡等我，就算明天就走我也沒關係」，說到一半更忍不住落淚，直言：「我知道相聚有時，分開有時，但那到底是什麼時候？能不能快點來呢」，思念亡父的心情讓人好心疼。

(中時電子報)