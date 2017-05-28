5月28日中視午間新聞搶先看
《連假出遊車潮多 地雷路段請避開》
端午節連假第二天，國道"南下"將湧現"出遊"車潮，"國5"一早6點多，南港系統到"石碇"車多塞爆，時速只有30公里，而石碇到"頭城"也是車多，高公局建議用路人，多利用公共運輸、或使用"替代道路"、調整出發時間等，以避免塞在國道車陣當中。
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《銓敘部規劃 漸進退休人力再運用》
銓敘部規劃，要以「漸進式退休"人力再運用"制度」，希望公務人員、公立學校老師，在65歲"可請領"全額月退前，可以減少工時或"彈性工時"，並可"提前"領取全額月退，或部分津貼；但這項制度，將排除檢察官和法官。
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《端午悶熱防大雨 下半週嚴防豪雨》
中央氣象局指出，今天全台各地都有"降雨"機率，"北台灣"早晚偏涼，而"端午節"當天和禮拜三，因為"西南風"持續增強，南部及東半部會有"短暫陣雨"，午後各地要嚴防大雨，到了周四，因"梅雨鋒面"接近與滯留，天氣極不穩定，民眾要特別"留意"氣象局發布的最新資訊。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳秀瑜播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：中視
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