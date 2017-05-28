中油汽柴油價格 明起各調漲0.2元

中油宣布，明（29）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.2元。（資料照／方濬哲攝）

中油公司依浮動油價機制計算，自明（29）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.1元、95無鉛汽油每公升25.6元、98無鉛汽油每公升27.6元、超級柴油每公升21.7元。

中油公司表示，本週油價在石油輸出國組織會員國及非會員國協議延長減產期程，及美國商用原油庫存連7週下滑的雙重利多護航下，油價持續走揚。調價指標7D3B週均價為每桶52.44美元，較前週51.28美元，上漲1.16美元，新台幣對美元匯率升值0.049元；國內油價依公式計算漲幅為1.68％，汽、柴油每公升應各調漲0.2元。各式汽、柴油參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油公司強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

(中時電子報)