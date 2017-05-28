金正恩視察新防空武器系統 下令量產、全國佈署
北韓官媒今天公布最高領導人金正恩視察一新的防空武器系統，並下令將之量產、部署到全國各地，雖然北韓官媒並未公布這個系統的細節，但進行測試的機構傳正在發展飛彈和核武。
路透社(Reuters)報導，北韓中央通訊社(KCNA)表示，金正恩觀看一個新型反飛機彈道武器系統的測試過程，在過程中這個系統的運作能力獲得全面證實，應量產並且部署到全國，以完全打破敵人以為能制霸空戰、吹噓取得制空權和武裝力量的瘋狂妄想。舉辦這個測試的單位是北韓的國防科學院(Academy of National Defence Science)。
該官媒也報導，金正恩身邊除了其助理外，還有三名據說掌管北韓發展迅速的飛彈的高級官員，他們分別是前任空軍將軍李炳哲(Ri Pyong Chol)、資深火箭科學家Kim Jong Sik和國防科學院院長鄭張河(Jang Chang Ha)。
上周一北韓宣稱成功測試了一枚中程彈道飛彈，並且表示該非但符合各項技術規範、並且已經可以量產，但其他國家的官員和專家對此都相當懷疑。但隔天美國國防情報單位表示，若讓北韓繼續發展飛彈下去，最終將無可避免的讓北韓發展出能攻擊美國本土的核武飛彈。
北韓去年起就加速發展各式武器系統，包括長程、可攻擊美國本土的飛彈，過去幾周也測試了中程彈道飛彈，意圖向國際社會強調其科技發展。
(中時電子報)
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