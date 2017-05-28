傅崑萁到北市種福田？ 柯P：等發生再說

傅崐萁前進北市動作頻頻，柯文哲（左）表示不煩惱。（徐養齡攝）

花蓮縣長傅崐萁前進台北市動作頻繁，被視為有意角逐下屆台北市長，昨天更送上30斤花蓮大西瓜，甚至直送到市長室。對此，市長柯文哲28日表示，西瓜是送給童仲彥，辦理輔會座談時被童扛進來的。

至於傅崐萁指不排除到台北來種福田，柯P對此搖頭表示，「這些問題問我100次答案都一樣，等發生的時候再來煩惱。」現階段他只要把該做的事情好好完成就好。

(中時)