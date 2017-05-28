李明哲案 陳德銘：不覺得會影響兩岸關係

大陸海協會長陳德銘於28日在上海展覽中心參加2017兩岸台企展銷會。(圖/記者張國威攝)

大陸海協會長陳德銘於28日在上海展覽中心參加2017兩岸台企展銷會，陳德銘就民進黨前黨工、非政府組織工作人員李明哲一案表示，他觸犯了什麼（顛覆國家政權罪），我們已經說得很清楚了。

至於再被追問李明哲案是否會影響兩岸關係、民間交流？陳德銘略為提高音量地表示，你覺得會有嗎？我覺得不會有。

(旺報)