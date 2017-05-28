NBA》前3輪MVP 詹皇強壓柯瑞居首
《ESPN》28日公布今年季後賽前3輪MVP排行榜，結果騎士「小皇帝」詹姆斯擊敗勇士後衛柯瑞，搶下這個排行榜首位，柯瑞與他的勇士隊友卓雷蒙格林分居第2、3名，比較令人意外的是，杜蘭特竟然只排在第5位。
詹姆斯在今年季後賽前3輪表現之好，相信沒人敢有雜音，場均32.5分、8籃板，投籃命中率高達5成66，更在東區決賽第5戰，累積季後賽總分到5995分，超越喬丹成為季後賽得分王，更別提他已連7年闖進總冠軍賽。
相較於詹皇的強勢，柯瑞其實也相差不多，他在前3輪場均28.6分，三分命中率4成31，是勇士得以成為史上首支12勝0敗闖進總冠軍賽球隊的主要功臣，他也在西區決賽時，一舉包辦勇士隊史季後賽助攻王與得分王。
杜蘭特雖在今年季後賽前3輪場均拿到25.2分、7.8籃板，卻無法闖進這個排行榜前3的主因，在於他在首輪因傷缺陣，否則以他在勇士的貢獻度，絕對不輸柯瑞或格林太多，甚至有幾場季後賽表現還優於兩名隊友。
這個排行榜的前10名依序為：詹姆斯、柯瑞、格林、馬刺里歐納德、杜蘭特、騎士厄文、騎士洛夫、塞爾提克荷福德、巫師沃爾、火箭哈登。
(中時電子報)
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