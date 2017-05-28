一時恍神 男子清晨開車自撞電線桿

男子開車自撞安全島的交通號誌桿。（廖素慧翻攝）

男子開車疑恍神自撞安全島，警消到場處理。（廖素慧翻攝）

4天連假放輕鬆，但開車千萬不能鬆了眼皮。賴姓男子今天清晨開車途經嘉義市忠孝路耐斯百貨公司前，疑似恍神開車自撞分隔島，被交通號誌電線桿擋住，車頭凹陷，賴男的額頭撞傷，有10公分撕裂傷，送醫院急救，肇事原因由警方調查中。

嘉義市政府消防局今天5時28分接獲報案，第二大隊後湖分隊前往救援，發現1部自小客車自新生路由西向東行駛，撞上道路中間分隔島上的交通號誌暨電線桿。

警消調查，駕駛是34歲賴姓男子，他自稱開車返家途中一時恍神，未發現分隔島，連人帶車撞上，嚴重頭暈且傷口疼痛。救護人員發現賴男的左眉毛處有約10公分撕裂傷，為他清洗傷口、包紮止血，再送嘉義基督教醫院急診醫治。

(中時)