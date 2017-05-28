陳禹勳夠霸氣 教練：想起張誌家

桃猿終結者陳禹勳。(中央社資料照)

(13:05更新 補充張誌家內容)桃猿終結者陳禹勳，投球節奏多變，除原本4分之3出手方式外，今年偶爾突然會用側投，目前以12次救援成功，暫居聯盟救援王。業餘合庫隊總教練許順益說，陳禹勳在投手丘上很有膽識，「我帶過的投手裡，上一個是張誌家」。

許順益說，陳禹勳在場上能主導節奏，有時打者剛站好，他會出其不意把球投出，不然就是「敵不動我不動」，看誰有耐心。中央社今報導，許順益說，能做到這一點，要有實力和膽識，很多投手站上去沒自信，拿了球就傻傻地投，氣勢上差了很多。

許順益說，執教生涯以來見過的投手中，像陳禹勳這樣有霸氣的，在此之前就屬張誌家。陳禹勳2007年曾動手肘韌帶置換手術，重回戰場後，2014年以30次中繼點，奪下中職中繼王。

張誌家在2001年世界盃季軍戰，對日本投出完封勝，一戰成名，招牌武器是變速球。2002年加盟日職西武隊，繳出10勝4敗，自責分率2.71的佳績，赴日3年共奪下26勝。

(中時電子報)